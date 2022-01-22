TOKAT'TA 3 YILDA 10 MİLYON MEYVE FİDANI TOPRAKLA BULUŞACAK

TOKAT (DHA) - TOKAT'ta 2021 yılı içerisinde Valilik tarafından başlatılan proje kapsamında 2023 yılına kadar il genelinde 10 milyon meyve fidanı toprakla buluşturulacak. Tokat Valisi Ozan Balcı Nüfusu dikkate aldığımızda kişi başı ortalama 16 fidan dikmiş olacağız dedi.

Tokat Valiliği tarafından başlatılan meyve fidanı projesi kapsamında il genelinde 10 milyon meyve fidanı toprakla buluşturuluyor. Tokat Valisi Ozan Balcı, 10 milyon meyve fidanı projesi yürütüyoruz şu anda. Yaklaşık 2 milyonu ceviz olmak üzere vişne, kiraz, kuşburnu, alıç, hünnap, şeftali, dut, kısacası narenciye hariç bütün meyve türlerini yetiştiriyoruz. İnşallah 2023 itibariyle gerekli aşılamalar, bakım yapıldıktan sonra Tokat'ın verimli ovalarıyla buluşturmuş olacağız fidanları. Sadece 2 milyonu ceviz. Şu ana kadar da 700 bin cevizi toprakla buluşturduk. Bizim Kelkit Çayı'mız var, Yeşilırmak var. Yedi tane de ovamız var. Kelkit Havzası'nı, Yeşilırmak Havzası'nı inşallah meyve ağaçlarıyla donatacağız. Ortalama 600 bin nüfusumuz var. Kişi başı ortalama 16 meyve fidanı dikmiş olacağız dedi.