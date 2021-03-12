Tokat'ta 2 mahalle ve 1 beldede karantina süresi, 10 gün uzatıldı
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Tokat'ta 2 mahalle ve 1 beldede karantina süresi, 10 gün uzatıldı

12.03.2021 17:17 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:23
Tokat'ta 2 mahalle ve 1 beldede karantina süresi, 10 gün uzatıldı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla 2 mahalle ile 1 beldenin karantina süresi, 10 gün uzatıldı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla 2 mahalle ile 1 beldenin karantina süresi, 10 gün uzatıldı. Tepekışla köyünde uygulanan karantinanın ise salı gününden itibaren kaldırılmasına karar verildi.

Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 6 Mart'tan itibaren karantinaya alınan Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Ertuğrul Gazi Mahallesi ve Karayaka beldesindeki karantinayı 10 gün daha uzatma kararı aldı. Bu yerleşim yerleriyle birlikte karantinaya alınmasına karar verilen Tepekışla köyünde ise uygulamanın 16 Mart Salı günü itibarıyla kaldırılması, ilçe genelinde kapatılan semt pazarlarının da açılması kararlaştırıldı. 


Tokat'ta 2 mahalle ve 1 beldede karantina süresi, 10 gün uzatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim UĞUR

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