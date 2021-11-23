Tokat'ta 11 yüzme havuzu yapılıyor

TOKAT (AA) - Tokat Valisi Ozan Balcı, kentte 11 yüzme havuzu yapıldığını söyledi.

Balcı, Gençlik ve Spor Bakanlığıyla imzalanan protokolle Spor Tokat kapsamında Perakende Mahallesi'ne kazandırılan ve ilerleyen günlerde açılışı yapılacak yarı olimpik yüzme havuzunu inceledi.

Balcı, sporun ve sporcunun dostu olduklarını belirterek, "Gençlerimizin ve çocuklarımızın sporla ilgilenmesini önemsiyoruz. Bu kapsamda Tokat'ımıza kazandırılan yatırımlar nedeniyle başta Gençlik ve Spor Bakanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İl genelinde 11 yüzme havuzu yapıyoruz. Hepsini tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. " dedi.

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

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