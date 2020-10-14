Tokat katmeri nasıl yapılır? En güzel Tokat katmeri tarifi! Tokat katmeri yapılışı!
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Tokat katmeri nasıl yapılır? En güzel Tokat katmeri tarifi! Tokat katmeri yapılışı!

14.10.2020 16:18 | Son Güncelleme: 14.10.2020 16:22
Tokat katmeri nasıl yapılır? En güzel Tokat katmeri tarifi! Tokat katmeri yapılışı!

Kolay yapılışı, lezzetli ve az malzemesi ile çok sevilen Tokat katmeri nasıl yapılır? Tokat katmeri malzemesi neler? En kolay Tokat katmeri tarifi!

Un, tuz ve mayanın karışımı ile oluşan, isteğe göre iç malzemesi çeşitlenen Tokat katmeri tarifi! Tokat katmeri nasıl yapılır? En lezzetli ve kolay Tokat katmeri tarifi haberimizde.

TOKAT KATMERİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

Aldığı kadar un,

5,5 su bardağı su,

2 çay kaşığı tuz,

1 bardak süt

Tokat katmeri nasıl yapılır? En güzel Tokat katmeri tarifi! Tokat katmeri yapılışı!

Yapılışı;

Bütün malzemeleri bir kapta yoğurun. Burada önemli olan suyun soğuk olması ve hamurun koyu bir hamur olması. Daha sonra minik minik bezeler yapın. Bezeleri açmaya başlayın. Bezeyi orta boyda açtıktan sonra sıvı yağ ile hamuru yağlayıp tekrar beze yapın. Diğer tüm bezeler için aynı işlem yapılır. Tüm bezeler yapıldıktan sonra tek tek yeniden açılır ve saca konur. (pişirdiğimiz sobaya saç, bilmeyenler için ). Hamurda hafif kabarcıklar olunca çevrilir ve çevrilen yüzüne tekrar yağ sürülür. Diğer yüzü de aynı şekilde yağlanır. Üzeri kızarınca sacdan alınır. Dilerseniz çökelekli ve patatesli de yapabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

Tokat katmeri nasıl yapılır? En güzel Tokat katmeri tarifi! Tokat katmeri yapılışı!

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