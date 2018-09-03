Tokat Karadeniz'de Boğulan İşçi, Tokat'ta Toprağa Verildi

Samsun'da serinlemek için girdiği Karadeniz'de akıntıya kapılan ve baygın halde kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Serdal Çetin (31), Tokat'ın Erbaa ilçesinde toprağa verildi.

Erbaa'da bir tuğla fabrikasında işçi olarak çalışan Duran-Rukiye Çetin çiftinin 5 çocuğundan biri olan Serdal Çetin, arkadaşları Naci Erdem, Rahman Yıldırım ve Ramazan Yıldırım ile birlikte gezmek amacıyla geçen cumartesi günü Samsun'a gitti. Atakum ilçesi, Denizevleri Mahallesine giderek denize giren 4 arkadaş akıntıya kapıldı. 3'ü kendi imkanlarıyla denizden güçlükle çıkarken, Serdal Çetin suda kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 3 kişi ayakta tedavi edilirken, kaybolan Serdal Çetin deniz polisinin 25 dakikalık çalışması sonrası baygın halde bulunarak sudan çıkartıldı. Serdal Çetin'in kalbinin durduğu belirlendi. Özel bir hastaneye sevk edilen Çetin'in kalbi burada yeniden çalıştırıldı. Yoğun bakım servisine alınan Çetin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün yaşamını yitirdi.

Çetin'in cenazesi hastane morgundan alınarak memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesine getirildi. Mehmet Akif Mahallesindeki evinin önünde helallik alındıktan sonra cenaze, Gemiciler Camisine getirildi. Çetin, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi. 4 arkadaşın Temmuz ayında da Samsun'da deniz kenarında çektikleri fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaştıkları görüldü.