Tokat'ın Niksar ilçesinde eğitime kar engeli

Tokat'ın Niksar ilçesinde kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

TOKAT (AA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Niksar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde 19 Ocak Çarşamba resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime ara verildiği duyuruldu.