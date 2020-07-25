TOKAT Cep telefonu fotoğrafçılığına karşı çekim platosu kurdu Cep telefonu fotoğrafçılığına karşı çekim platosu kurduTOKAT'ın Zile ilçesinde 15 yıldır fotoğrafçılık yapan Gökhan Polat (29), gelişen cep telefonu kamerası ile düğün çekimleri yaygınlaşmaya ve işleri azalmaya başlayınca tüm fotoğrafçıların kullanımı için 27 çekim sahnesinden oluşan...

Cep telefonu fotoğrafçılığına karşı çekim platosu kurdu

TOKAT'ın Zile ilçesinde 15 yıldır fotoğrafçılık yapan Gökhan Polat (29), gelişen cep telefonu kamerası ile düğün çekimleri yaygınlaşmaya ve işleri azalmaya başlayınca tüm fotoğrafçıların kullanımı için 27 çekim sahnesinden oluşan fotoğraf platosu kurdu. Platform sayesinde bir çok farklı açık alanı dolaşmak yerine tek noktada çekimler gerçekleştirilebiliyor. Pazar ilçesine 15 km uzaklıkta bulunan 27 sahnelik çekim platosu, 1,5 dönüm arazi üzerinde doğayla iç içe bir şekilde tüm fotoğrafçılara hizmet veriyor. Gelişen cep telefonu teknoloji ile düğün çekimlerinde düşüş yaşayan fotoğrafçı Gökhan Polat, yapmış olduğu çekim platosu ile düğün dış çekimlerinde artış yaşarken, aynı zamanda 27 sahneden oluşan plato ile gelin damadın gün boyu çekim için farklı alanları gezmelerinin de önüne geçmiş oldu.

'DOĞAYLA İÇ İÇE ÇEKİMLERİNİ YAPABİLİYORLAR'

15 yıldır fotoğrafçılık yaptığını söyleyen, Gökhan Polat, "Artık cep telefonları kaliteli çekim yapıyor. Dijital fotoğraf makinesi gibi çekim yapan telefonlar üretildi. Bu yüzden işlerimizde düşüş oldu. O yüzden yeni bir proje oluşturduk. 27 sahneden oluşan çekim platosu kurduk. 27 noktaya gitmeden tek noktadan güzel fotoğraflar çekinebiliyorlar. Toplam 1,5 dönüm üzerine 27 çekim noktasından oluşan platomuzda, ışıklarımız, renkli duvarlarımız, yapay çiçeklerimiz olsun hepsi bir alanda mevcut. Normalde bu şekilde bir çekim için 3, 4 noktayı gezmemiz gerekiyordu. Tek bir yerde çekimlerimizi yapabiliyoruz. Yapay stüdyo değil doğayla iç içe bir stüdyo yapmış olduk. Artık cep telefonu ile düğün çekimini kaldırmak için böyle bir plato kurduk. Sadece fotoğrafçılar gelip çekim yapabiliyor. Artı tek noktada çekim yaptığımız için gelin ve damatlarımız da çok mutlu. Yorulmadıkları için de pozitif fotoğraflar çekebiliyoruz. Bütün fotoğrafçılar gelerek kendi yerleri gibi kullanabilirler. Stüdyo ortamı yerine doğayla iç içe çekimlerini yapabiliyorlar" diye konuştu.

'HEM EĞLENDİK, HEM ÇEKİM YAPTIK'

Düğün için dış çekim yaptıran çiftlerden damat Erhan Güvenç (30), "10 yer gezmektense tek yerde çekimlerimizi hallettik. Hem eğlendik hem çekim yaptık. Şu anki ortam mükemmel' dedi.

Gelin Duygu Güvenç (27) ise, "Çok güzel bir ortam. Doğayla da ortam çok güzel, temiz hava, çok doğal olmuş. Çok beğendim" dedi.

Kaynak: DHA