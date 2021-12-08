Tokat atılan şahsın 13 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı

AYDIN (İHA) - Aydın'da uygulama noktasında polisten kaçan ve sonrasında yakalanarak cezai işlem uygulanan ve sosyal medyada yer alan bir kısım görüntülerde tokat atılan 0,89 promil alkollü şahsın hırsızlık, uyuşturucu ve benzeri olmak üzere 13 adet farklı suçtan kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada, "06.12.2021 günü saat 22.30 sıralarında Orta Mahalle civarında uyuşturucu ile mücadele kapsamında çok sayıda ekibin katılımıyla yapılan kapama planı uygulaması esnasında bir şahsın motosikletiyle beraber uygulama noktasında durmayarak kaçtığı görülmüş, kovalama neticesi şahıs Zafer Mahallesi 143 sokak üzerinde ekiplerimizce yakalanmıştır. Şahsın 0,89 promil alkollü olduğu anlaşılmış, konu ile ilgili olarak trafik açısından gerekli idari işlem uygulanmıştır. Bazı sosyal medya hesapları ve basında olayın bir kısmı ile ilgili görüntüler görülmesi üzerine konuya müdahil olan bir Komiser Yardımcısı ile bir Çarşı ve Mahalle Bekçisi hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Şahsın 13 adet farklı suçtan (hırsızlık, uyuşturucu vb) kaydı olduğu görülmüştür. Müdürlüğümüz personeline; Emniyet Teşkilatının gerektirdiği şekilde Hukuk Devleti ilkelerine bağlı olarak kanun ve ilgili mevzuat ile verilen yetkileri halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını etkin, hızlı ve verimli bir şekilde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini arttırmak için kullanarak, vatandaş nezdinde teşkilatımızın saygınlığını ve güvenini sarsacak her türlü eylem ve davranışlardan uzak durulması, görevin her türlü ifasında muhataplara karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket edilmesi hususunda gerekli bilgilendirmenin yapıldığı, kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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