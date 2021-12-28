TOGEM-DER'in tadilatını yaptırdığı evde sağlık birimi açıldı

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (DHA) - TOGEM-DER tarafından tadilatı yapılan Üsküdar Devlet Hastanesi Evde Sağlık Birimi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın onursal başkanı olduğu Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) tarafından yapılan Üsküdar Devlet Hastanesi Evde Sağlık Birimi'nin tadilatı tamamlandı. Sağlık birimi, düzenlenen törenle açılışı yapılarak hizmete girdi. Açılışa AK Parti İstanbul Milletvekili ve TOGEM-DER İcra Kurulu Başkanı Belma Satır, TOGEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Türken Uysal, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, hayırsever Sibel Vatandost ve sağlık çalışanları katıldı.

"MEKANLARINDA BİRTAKIM EKSİKLİKLER VARDI UFAK DOKUNUŞLAR YAPTIK"

"SİZLERİN DESTEĞİ İLE GÜZEL GÜNLERE ULAŞTIK"

"KATKIM OLDUĞU İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

TOGEM-DER'in projeleri için bağış yapan Sibel Vatandost ise, "Katkım olduğu için çok mutluyum. Üsküdar'a 5 yaşında geldim. Burada böyle bir yardım yapmak beni çok duygulandırdı. Hepinize çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.