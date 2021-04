TMO tarafından çiftçiden satın alınan ürünler İstanbul'da dağıtılmaya başlandı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından çiftçinin elinde kalan 1 milyon 200 bin ton patates, 250 bin ton soğan ve 750 bin ton çeltiğin satın alınmasının ardından İstanbul'da satın alınan ürünler 164 bin ihtiyaç sahibi aileye dağıtılmaya başlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından çiftçinin elinde kalan kalan 1 milyon 200 bin ton patates, 250 bin ton soğan ve 750 bin ton çeltiğin satın alınarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacağı açıklanmıştı. Satın alınan patateslerin yüklü olduğu 10 tırdan 4'ü bugün Niğde ve Nevşehir'den Tuzla'ya geldi. Tırlarda yüklü olan ürünlerin İstanbul'daki 10 ilçeye dağıtımına Tuzla'dan başlandı. Satın alınan ürünlerin ilk etapta patatesler olmak üzere İstanbul'da belirlenen 164 bin ihtiyaç sahibi aileye on kilo kuru soğan ve yirmi kilo patates olmak üzere dağıtılacağı öğrenildi.

İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile patates ve soğan üreticilerimize destek olmak amacıyla Tarım Orman Bakanlığımıza bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alımı yapılan ürünler ihtiyaç sahibi ailelerimize ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Bu kapsamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca İstanbul'da belirlenen 164 bin aileye yardım yapılması planlanmıştır. İstanbul Valiliğimizin koordinasyonlarıyla 39 ilçe kaymakamlığımızın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları bu yardımların ulaştırılacağı ihtiyaç sahibi ailelerimizi belirlediler. Bugün ilimize gelen araçları Tuzla ilçemizde bu alanda karşılıyoruz. Şu ana kadar Niğde ve Nevşehir'den patates yüklenen 10 tırdan 4'ü ilimize ulaşmış durumdadır. Bugün diğer 4 aracı da bekliyoruz. Bu ürünler Anadolu Yakası'ndaki 10 ilçemize planlanmıştır. Dağıtımı gerçekleştirilecektir. İlimize yapılan sevkiyatları kaymakamlıklarca tahsisi yapılan dağıtım araçlarıyla, hemen ve geciktirilmeksizin dağıtım gerçekleştirilecektir, süratle sevkiyat gerçekleştirilecektir. İhtiyaç sahibi her aileye on kilo kuru soğan ve yirmi kilo patates olmak üzere paket olarak ulaşım gerçekleştirilecektir. Devletimizin, çiftçimizin ve yardıma muhtaç vatandaşımızın her zaman yanında olduğunun güzel bir göstergesi olan bu hizmetin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı