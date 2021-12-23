"TMF Başkanı Akgül, "AA Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı" başlıklı haberimizin başlığında TMF Başkanı Uçar'ın soyadı sehven "Akgül" olarak yer... - Haberler
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"TMF Başkanı Akgül, "AA Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı" başlıklı haberimizin başlığında TMF Başkanı Uçar'ın soyadı sehven "Akgül" olarak yer...

AA / Musa Samur - Haberler | Güncel

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Anadolu Ajansının (AA) tarafından düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İSTANBUL (AA) - Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Anadolu Ajansının (AA) tarafından düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları değerlendiren Uçar, "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.

Uçar, haber kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal", yaşam kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın "Görme engellilerin dayanışması", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğrafına oy verdi.

Oylamada yer alan muhabirleri tebrik eden Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Uçar, "Ben de çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yaptım. Foto muhabir arkadaşlarımızın çektikleri kareler, bizleri o anı yaşamaya götürüyor. Oylamada birbirinden güzel fotoğraflar yer alıyor. Seçerken zorlandık ama foto muhabirlerin çok büyük bir emek harcadıkları ortaya koydukları karelerden belli. Yılın Fotoğrafları yarışmasında yer alan bütün foto muhabir arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." dedi.

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AA / Musa Samur - Son Dakika Haberleri

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