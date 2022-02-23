TKDK Nevşehir İl Koordinatörü Turan'dan Rektör Aktekin'e Ziyaret

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Desteleme Kurumu (TKDK) Nevşehir İl Koordinatörü Recai Turan, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'i ziyaret etti.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'i makamında ziyaret eden TKDK Nevşehir İl Koordinatörü Recai Turan, kurum olarak yürüttükleri çalışmalara dair NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'e bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek TKDK İl Koordinatörü Turan'a teşekkür eden ve yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Rektör Prof. Dr. Aktekin, NEVÜ'nün YÖK tarafından Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı kapsamında "Doğal ve Kültürel Miras Turizmi' alanında ihtisas üniversitesi olarak belirlenmesi neticesinde, şehrin ve bölgenin turizm alanında kalkınmasıyla birlikte ülke ekonomisine katkılarda bulunacak yenilikçi proje ve çalışmalara da büyük önem verdiklerini söyledi.

Bu kapsamda farklı kamu kurum ve kuruluşlarla birlikte özel sektör temsilcileriyle yürütülebilecek ortak çalışma ve projeler geliştirmek istediklerini belirten Rektör Aktekin, TKDK ile de yakın iş birliği içerisinde olacaklarını sözlerine ekledi. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Yerel