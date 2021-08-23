TKDK Genel Koordinasyon Toplantısı Mersin'de yapıldı
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TKDK Genel Koordinasyon Toplantısı Mersin'de yapıldı

TKDK Genel Koordinasyon Toplantısı Mersin'de yapıldı
Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz - Haberler | Güncel

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Genel Koordinasyon Toplantısı Mersin'de gerçekleştirildi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Genel Koordinasyon Toplantısı Mersin'de gerçekleştirildi.

TKDK İl Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, kente bir otelde düzenlenen toplantıya TKDK Başkan Vekili Muhammed Adak'ın yanı sıra merkez teşkilat yöneticileri ve 42 il koordinatörü katıldı.

Toplantıda, kurumun durum analizi, gelecek planları ve ödeme hedeflerine yönelik konular görüşüldü.

Adak ve beraberindekiler, toplantının ardından İl Koordinatörlüğünü ziyaret ederek personele teşekkür etti.

Öte yandan, Adak Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli ve Mersin Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz ile birlikte Tarım ve Kırsal Kalkınma Programı kapsamında desteklenen süt ve süt ürünleri ile deniz ürünleri işleme tesislerinde teknik incelemelerde bulundu.

TKDK Genel Koordinasyon Toplantısı Mersin'de yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz

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