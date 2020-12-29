TKDK'dan 2020 yılında Erzurum'a 23,6 milyon TL hibe desteği ödemesi
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TKDK'dan 2020 yılında Erzurum'a 23,6 milyon TL hibe desteği ödemesi

29.12.2020 16:20 | Son Güncelleme: 29.12.2020 16:25
TKDK'dan 2020 yılında Erzurum'a 23,6 milyon TL hibe desteği ödemesi

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Erzurum İl Koordinatörlüğü tarafından IPARD II programı kapsamında 2020 yılı içerisinde yatırımcıya 23,6 milyon TL hibe ödemesi gerçekleştirildi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Erzurum İl Koordinatörlüğü tarafından IPARD II programı kapsamında 2020 yılı içerisinde yatırımcıya 23,6 milyon TL hibe ödemesi gerçekleştirildi. Diğer taraftan yatırım tutarları toplamı 30 milyon TL olan 24 adet yeni projeye ait sözleşme imzalandı.

TKDK Erzurum İl Koordinatörü Dr. Atilla Özlü yaptığı açıklamada 2020 yılı içerisinde IPARD II programı kapsamında yatırım tutarı 62 milyon TL olan 41 adet projeye toplam 23,6 milyon TL hibe ödemesi gerçekleştirildiğini bildirdi.

Özlü, 2020 yılı yapılan ödemeler içerisinde 15 adet büyükbaş hayvancılık işletmesi, 7 adeti arıcılık işletmesi, 6 adet kırsal turizm, 3 adet su ürünleri yetiştiriciliği işletmesi, 2 adet yerel gıda ürünleri üretimi işletmesi, 1 adet et işleme tesisi, 1 adet süt işleme tesisi, 1 adet süt toplama merkezi, 1 adet yenilenebilir enerji üretim tesisi, 1 adet tıbbı aromatik bitki yetiştiriciliğinin yanı sıra 3 adet Yerel Kalkınma Stratejisinin bulunduğunu belirtti.

Yerel, doğal ve kültürel kaynakların kullanımına dayalı kırsal turizm ürünlerinin geliştirilmesi ve kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesine yönelik faaliyetleri de içine alan LEADER Yaklaşımı Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanmasına 2019 yılında başlandığını belirten Özlü, şimdilik yalnızca on iki ilde uygulandığını, bunlardan birinin de Erzurum olduğunu bildirdi. Özlü, sözlerine şöyle devam etti; "LEADER Yaklaşımı kapsamında ilimizde İspir-Pazaryolu, Tortum-Uzundere ve Narman ilçelerinde olmak üzere üç adet Yerel Eylemi Grubu (YEG) kuruldu. Bu YEG'lere kendi bulundukları yöreyi referans alan Yerel Kalkınma Stratejilerinin uygulanması amacıyla tamamı hibe desteği olan toplam 6,4 milyon TL'lik bütçe tahsis edilmiştir." dedi.

IPARD II 9. Başvuru Çağrı döneminde İl Koordinatörlüğümüze toplam yatırım tutarı 95 milyon TL olan 58 adet proje başvurusu yapıldığını ifade eden Özlü, bu projelerden yatırım tutarı 30 milyon TL olan 24 projenin sözleşmelerinin imzalandığını, geriye kalan projelerin sözleşmelerinin ise 2021 Ocak-Şubat aylarında tamamlanacağını belirtti. Erzurum için 2021 yılının proje yılı olacağını belirten Özlü; " bu yıl geçmiş çağrı dönemlerinde başlayan projelere ilave olarak gerek 9. çağrı döneminden incelemeleri devam eden gerekse 2021 yılı Ocak ayı içerisinde çıkılacak Onuncu Başvuru Çağrı kapsamında alınacak projelerin tamamlanarak faaliyete geçmesiyle üretime ve istihdama önemli katkı sağlayacaktır." dedi. - ERZURUM

TKDK'dan 2020 yılında Erzurum'a 23,6 milyon TL hibe desteği ödemesi
TKDK'dan 2020 yılında Erzurum'a 23,6 milyon TL hibe desteği ödemesi
TKDK'dan 2020 yılında Erzurum'a 23,6 milyon TL hibe desteği ödemesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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