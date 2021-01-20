Tiyatro ve seslendirme sanatçısı Bülent Yıldıran son yolculuğuna uğurlandı
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Tiyatro ve seslendirme sanatçısı Bülent Yıldıran son yolculuğuna uğurlandı

20.01.2021 13:51 | Son Güncelleme: 20.01.2021 13:51
Tiyatro ve seslendirme sanatçısı Bülent Yıldıran son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da, bir süredir mücadele verdiği kanser nedeniyle 63 yaşında hayata veda eden tiyatro ve sinema oyuncusu, seslendirme sanatçısı Bülent Yıldıran, Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da, bir süredir mücadele verdiği kanser nedeniyle 63 yaşında hayata veda eden tiyatro ve sinema oyuncusu, seslendirme sanatçısı Bülent Yıldıran, Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'daki evinde dün hayatını kaybeden Yıldıran için Karşıyaka Camisi'nde kılınan cenaze namazına ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı.

Usta sanatçının cenazesi, namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

43 yıl tiyatro ve dublajla geçen bir ömür

Susam Sokağı, Keloğlan Masalları, Taş Devri, Rafadan Tayfa başta olmak üzere pek çok çizgi filmi seslendiren Yıldıran, dublaj alanındaki önemli isimlerden biriydi.

Ankara'da 8 Temmuz 1957'de dünyaya gelen Bülent Yıldıran, oyunculuğa 1977'de Tiyatro Halkevleri'nde amatör olarak başladı.

Yıldıran, Ankara Halk Tiyatrosu, Ankara Sanat Tiyatrosu, Ali Hürol Tiyatrosu, Ankara Komedi Sahnesi, Ankara Ekin Tiyatrosunda hem oyunculuk hem de rejisörlük yaptı.

Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra birçok film ve dizide oynayan, TRT ve özel televizyonlarda gençlik ve çocuk programlarında görev alan Bülent Yıldıran, birçok karaktere de ses verdi.

Susam Sokağı'nda "Açıkgöz", Keloğlan Masallarında "Seyfettin", Rafadan Tayfa'da "Sadettin Usta", Taş Devri'nde "Barni Moloztaş" karakterleri başta olmak üzere pek çok çizgi filmi seslendiren usta sanatçı, Komşu Köyün Delisi, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, İki İyi Çocuk gibi filmlerde de rol almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

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