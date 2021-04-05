Tiyatro severler "Provadan İzle"yle özlem gideriyor
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Tiyatro severler "Provadan İzle"yle özlem gideriyor

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Tiyatro severler 'Provadan İzle'yle özlem gideriyor

İş Sanat'ın pandemi nedeniyle çevrim içi sürdürdüğü sezonunda "Provadan İzle" başlığıyla izleyicilerle buluşturulan tiyatro oyunlarına bir yenisi ekleniyor.

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"Semaver ve Kumpanya"yı Provadan İzle

Daha önce Molière'in Cimri başlıklı oyunun provasını İş Sanat çevrim içi sahnesine taşıyan Semaver Kumpanya oyuncuları bu kez Sait Faik Abasıyanık'ın aynı başlıklı hikâyelerinden uyarlanan ve tiyatro grubuna da ismini veren "Semaver ve Kumpanya" başlıklı oyunun provasını sunuyor.İlk gösterimi 7 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da İş Sanat'ın YouTube kanalı ve internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek "Semaver ve Kumpanya" oyunu sezon boyunca ücretsiz erişime açık olacak.

1940'lı yıllarda her türlü yokluk ve zorluğa rağmen tiyatro sevdasını yaşatmaya çalışan bir kumpanyanın turne hikâyesi anlatılıyor. Yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu'nun üstlendiği oyunun kadrosunda Sezin Bozacı, Sibel Altan, Serkan Keskin, Yavuz Pekman, Fırat İkisivri, Taner Ölmez, Mustafa Kırantepe, Ahmet Kaynak, Saniye Samra, Uğur Senkeri, Ezgi Ulusoy Tamer ve Selen Şenay yer alıyor.

Semaver Kumpanya'nın kuruluşunun 5'inci yılında ilk kez sergilenen, 15. yılında"Yeniden" başlığıyla tekrarlanarak Sait Faik'e saygı duruşunda bulunan oyun, unutulmaz replikleri ve hayat dolu müziğiyle Provadan İzle'de İş Sanat seyircileri ile özlem giderecek.

Şubat ayında yayınlandıktan sonra kısa sürede 800 bini aşkın kişi tarafından izlenen Molière'in ölümsüz komedisi "Cimri" ile başlayan Provadan İzle, ilk gösterimi 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde yapılan William Shakespeare'in Fırtına başlıklı oyunuyla devam etti. "Provadan İzle"nin tüm yayınları İş Sanat'ın diğer çevrim içi etkinlikleri gibi sezon sonuna kadar izlenebilir.

Kaynak: Bültenler

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