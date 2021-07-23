Tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız son yolculuğuna uğurlandı

Tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız son yolculuğuna uğurlandı
Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Tedavi gördüğü hastanede 56 yaşında hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız, Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü hastanede 56 yaşında hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız, Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Yıldız için Karşıyaka Camisi'nde kılınan cenaze namazına ailesi, yakınları, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP İstanbul Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve sanatçı dostları katıldı.

Cenaze sırasında, Yıldız'ın tabutuna sarılan yakınları ve sanatçı dostları, gözyaşlarını tutamadı.

Alkışlarla uğurlanan Yıldız'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çelenk gönderdiği görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Yener Düm Tek Tek Demet Akalın Erkan Petekkaya
Spor Muslera Rıza Çalımbay Volkan Demirel Mario Balotelli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 17:15:02. #1.15#

title