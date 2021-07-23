Tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız son yolculuğuna uğurlandı
Tedavi gördüğü hastanede 56 yaşında hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız, Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
Tedavi gördüğü hastanede 56 yaşında hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız, Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
Yıldız için Karşıyaka Camisi'nde kılınan cenaze namazına ailesi, yakınları, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP İstanbul Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve sanatçı dostları katıldı.
Cenaze sırasında, Yıldız'ın tabutuna sarılan yakınları ve sanatçı dostları, gözyaşlarını tutamadı.
Alkışlarla uğurlanan Yıldız'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenazeye, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çelenk gönderdiği görüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan