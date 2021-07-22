Tiyatro oyuncusu Turgay Yıldız vefat etti
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Tiyatro oyuncusu Turgay Yıldız vefat etti

Tiyatro oyuncusu Turgay Yıldız vefat etti
Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp - Haberler | Güncel

Tiyatro oyuncusu Turgay Yıldız, tedavi gördüğü hastanede 56 yaşında hayatını kaybetti.

Tiyatro oyuncusu Turgay Yıldız, tedavi gördüğü hastanede 56 yaşında hayatını kaybetti.

Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra metin yazarlığı, program sunuculuğu ve yapımcılığı da yapan Yıldız, bir süre önce kalp spazmı geçirdi.

Tedavisi Ankara Şehir Hastanesinde devam eden Yıldız, bugün hayatını kaybetti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tiyatro oyuncusu ve televizyon sunucusu Turgay Yıldız'ın vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Turgay Yıldız'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp

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