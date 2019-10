"Tiyatro festivali ile iyi bir netice aldık"

25.10.2019 10:06

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, 18 Ekim'de başlayan AÜ Uluslararası Tiyatro Festivali'nin gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Herhangi bir yerel yönetim ya da şirket gibi maliyeti çıkartmak için festivalin biletlerinden ücret talep etmiyoruz. Ücretsiz olduğundan da festivalimize ilgi katlanarak devam ediyor." dedi.

Prof. Dr. Çomaklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitesinin bilimsel araştırma projelerine öncelik vermeye başladığını belirterek, söz konusu hedef doğrultusunda AÜ Devlet Konservatuvarının güzel bir projeyle kendilerine geldiğini kaydetti.

Projenin içinde 10 tiyatro oyunu, 10 atölye, 10 da söyleşinin yer aldığını anımsatan Prof. Dr. Çomaklı, şöyle konuştu:

"Büyük ve bu alanda nadir görülen bir çalışma. 8 aylık çalışma sonunda 18 Ekim'de 'Arzu Tramvayı' adlı tiyatro oyunuyla projemizi başlattık. 9 Kasım'da da tamamlamayı düşünüyoruz. Şimdiye kadar 'Arzu Travmayı', 'Teatro Delusio' ve 'Correction' adlı oyunlar sahnelendi. Oyunların sahnelendiği salonumuz yaklaşık 450 kişilik ancak 45 bin kişi taleple karşılaştık. Sosyal medyada çok büyük ilgi uyandırdı. Bunlar hedeflerimize ulaştığımızı gösteriyor. Sosyal medyada etkileşimi konusunda milyonları bulan sayılara ulaştık. Türkiye'de tiyatro eğitimine 1936 yılından beri yön verilmemişti. Ülkemizde tiyatro eğitimine katkı sunmak için çabalıyoruz. Çalışmamız sonunda tiyatro eğitiminde yüzde 99 oranında değişiklikler olacaktır."

Rektör Çomaklı, tiyatro oyunlarının yanı sıra Yunanistan'dan Savvas Stroumpos tarafından "The Method of Theodoros Terzopoulos", Alman tiyatro topluluğu Familie Flöz tarafından "The Masks of Familie Flöz", Pierre Nadaud tarafından "Physical Theatre and Dramatic Clowning" adlı atölye çalışmaları gerçekleştirildiğini aktararak atölyelerin öğrenciler ve öğretim üyeleri açısından çok verimli geçtiğini bildirdi.

Prof. Dr. Çomaklı, festivalde Kadir Has Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Özlem Hemiş'in katılımıyla "Çağdaş Sahnenin Seyri", oyun yazarı ve sahne tasarımcısı Uluç Esen'in katılımıyla da "Sanat ve Zanaat İlişkisi" başlıklı söyleşiler gerçekleştirildiğini dile getirdi.

-"Biletlerden ücret talep etmiyoruz"

Festivalin internet sitesini günlük ortalama 40-45 bin kişinin ziyaret ettiğini anlatan Prof. Dr. Çomaklı, şöyle devam etti:

"Bu yüzden server kapasitesini artırdık. Davetiyelerimiz sitenin dışında gişeden ve Radyo A'yı dinleyip soruları bilenlere de veriyoruz. Güzel tepkiler alıyoruz. Bir tiyatro oyununun davetiyesi duyurusu yapılır yapılmaz 30 saniye içinde tükeniyor. Ankara'dan, İstanbul'dan, Adana'dan, Bursa'dan, İzmir'den Türkiye'nin her yerinde biletlere yoğun ilgi var. Biletlerimizi ücretsiz dağıtıyoruz. Herhangi bir yerel yönetim ya da şirket gibi maliyeti çıkartmak için festivalin biletlerinden ücret talep etmiyoruz. Ücretsiz olduğundan da festivalimize ilgi katlanarak devam ediyor. İyi bir netice aldığımızı tahmin ediyoruz."

Rektör Çomaklı, üniversitesinin sosyal ve kültürel katkılara devam edeceğini sözlerine ekledi.

-Festivalin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarına yoğun ilgi

Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali'nin ilk haftasında resmi Facebook sayfasının 833 bin 430 gönderi erişimine, Instagram hesabının 879 bin etkileşim ve 8 bin 300 beğeniye, Twitter hesabının 452 bin 700 erişim sayısına, internet sitesinin de 172 bin 70 sayfa görüntüleme sayısına ulaştığı bildirildi.

-Program Moliere'nin oyunuyla devam edecek

Çeşitli etkinliklerle devam eden festival programı kapsamında, Moliere'nin "Tartuffe" adlı oyunu bu akşam sahnelenecek.

Barındırdığı evrensel temalar ve karakterler nedeniyle nadir bir eser olarak anılan oyun, Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve Bale Salonu'nda izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: AA