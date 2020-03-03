Titanların Öfkesi filmi konusu nedir? Titanların Öfkesi oyuncuları ve Titanların Öfkesi özeti!

03.03.2020 09:14 | Son Güncelleme: 03.03.2020 09:15

Titanların Öfkesi filmi, beyaz perdede büyük beğeni topladı. Televizyonda da izleyici ile buluşan Titanların Öfkesi filmini izleyecek olanların merak ettiği Titanların Öfkesi konusu nedir, Titanların Öfkesi oyuncuları kimler ve Titanların Öfkesi özeti gibi konuları inceliyoruz.

YAKIN TEHDİT FİLMİNİN ÖZETİ

Zeus yarı insan yarı tanrı oğlu Perseus, canavar Kraken'i destansı bir şekilde alt ettikten 10 yıl sonra daha sakin bir hayat sürdürmek ve 10 yaşındaki oğlu Helius'a bakmak için bir balıkçı kasabasına yerleşir. Fakat bu arada Tanrılar ve Titanlar arasındaki güç yarışı gittikçe kızışmaktadır.

Tanrılar Zeus, Hades ve Poseidon, vahşi ve zalim Titan babaları Kronos'u yıllar önce Tartarus'un bekçiliğini yaptığı yer altına göndermişlerdi. Fakat şimdi Tanrılar Zeus'a karşı Kronos ile birleşerek onun yenilmez ve sonsuz güçlerine meydan okumaya hazırlanıyorlar... Perseus şimdi kendi oğlu Ares ve kardeşi yeraltı Tanrısı Hades'in kurduğu oyunla tuzağa düşen Zeus'u kurtarmak için yeniden sahnede...

Türkiye'de 30 Mart 2012'de gösterime girecek filmin yönetmenliğini Jonathan Liebesman yapıyor.

YAKIN TEHDİT OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Jonathan Liebesman

Oyuncular: Liam Neeson, Ralph Fiennes, Bill Nighy, Sam Worthington, Rosamund Pike

Tür: Aksiyon, Fantastik, Macera

Yapım Yılı: 2012 (99 dk)

Vizyon Tarihi: 30 Mart 2012 Cuma

Senaryo: Dan Mazeau, David Johnson

Yapımcı Firma: Legendary Pictures

Yapım Ülkesi: ABD