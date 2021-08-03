Titanik müzesindeki buzdağı ziyaretçilerin üzerine devrildi: 3 yaralı

ABD'nin Tennessee eyaletinde bulunan Titanik müzesindeki dekor buzdağının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

ABD'nin Tennessee eyaletinde bulunan Titanik müzesindeki dekor buzdağının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

ABD'nin Tennessee eyaletinde yer alan Pigeon Forge ilçesinde bulunan Titanik müzesindeki dekor buzdağı ziyaretçilerin üzerine devrildi. Kaza sonucu 3 kişi yaralandı. Müzenin sahipleri olan Mary Kellogg Joslyn ve John Joslyn, kazanın dün meydana geldiğini belirterek, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı. Kazanın ardından müze geçişi süreyle kapatılırken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

(Serkan Bayar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı