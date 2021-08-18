Titanfall 2, Steam'de büyük bir indirime girdi!

Electronic Arts popüler bilim kurgu oyunu Titanfall 2 için, Steam'de yüzde 70'e varan indirim kampanyasını başlattı.

2016 yılında Electronic Arts tarafından PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows ve PC platformları için çıkan Respawn Entertainment yapımı oyun, Battlefield 4 Steam üzerinde indirime girdi.

Steam üzerinde 199,00 TL'den satışa sunulan Titanfall 2: Ultimate Edition, şimdi yüzde 70 indirim ile 59,70 TL'lik satış fiyatıyla listeleniyor. Battlefield 4 indirimininden yararlanmak için son tarih 23 Ağustos olarak açıklandı.

Titanfall 2 Steam sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TITANFALL 2 İÇİN YÜZDE 70'E VARAN İNDİRİM KAMPANYASI BAŞLADI

Titanfall 2'nin yanı sıra serinin diğer DLC'leri bir araya getiren Titanfall Collection paketi de indirime girdi. 338,99 TL'den listelenen paket, yüzde 53'lük indirimin ardından 159,75 TL fiyat etiketine düştü. Kutuda yer alan DLC'ler ise şu şekilde: Titanfall 2: Ultimate Edition ve Titanfall Deluxe Edition.

TITANFALL 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

İşletim Sistemi: Windows 7/8/8.1/10 64-bit

İşlemci: Intel Core i3-6300t veya eşdeğeri

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA Geforce GTX 660 2GB veya AMD Radeon HD 7850 2GB

Directx: Sürüm 11

Depolama: 45 GB kullanılabilir alan

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