TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı, sağlık eğitimi gören üniversite öğrencilerine burs verecek
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TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı, sağlık eğitimi gören üniversite öğrencilerine burs verecek

TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı, sağlık eğitimi gören üniversite öğrencilerine burs verecek
Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı (MCV), tıp ve sağlık alanlarında eğitim gören başarılı üniversite öğrencilerine yönelik "Yarının Sağlıkçıları Burs Programı"nı hayata geçirdi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı (MCV), tıp ve sağlık alanlarında eğitim gören başarılı üniversite öğrencilerine yönelik "Yarının Sağlıkçıları Burs Programı"nı hayata geçirdi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar uzman hekimleri bilgi ve tecrübelerinin artması için yurt içi ve dışında mikrocerrahi eğitim kurslarına gönderen vakıf, bu yıldan itibaren tıp öğrencilerine ve sağlık alanlarında eğitim gören başarılı üniversite öğrencileri için "Yarının Sağlıkçıları Burs Programı"nı başlattı.

Sosyal fayda yaratmak amacıyla hazırlanan programda, başvuru koşullarını sağlayarak burs almaya hak kazanan öğrencilere eylül ve haziran ayları arasında 10 ay ödeme yapılacak.

Aylık burs ücreti, tıp öğrencileri için 1500, diğer sağlık bilimleri alanlarında eğitim gören öğrenciler için 1250 lira olarak belirlendi.

Başvurular, "https://yarininsaglikcilari.com" internet sitesinden yapılacak. Program hakkında detaylı bilgiye de bu siteden ulaşılabilecek.

Sağlık sisteminin geliştirilmesi için 1985'ten beri çalışmalar yapıyor

Vakıf, 1985 yılından beri iş kazalarını önlemeye yönelik faaliyetlerde bulunmayı, kazazede ve ailelerine destek olmayı, mikrocerrahi başta olmak üzere tıp alanında Türkiye'de gerçekleşecek bilimsel araştırmaları, uygulama ve eğitim çalışmalarını desteklemeyi ana amacı sayıyor.

Son yıllarda artan bir ivmeyle sağlık sisteminin geliştirilmesi ve desteklenmesi için çalışmalar yapan vakıf, Türkiye'de muhtelif şehirlerdeki kamu üniversite hastaneleri ile devlet hastanelerine ileri teknoloji tıbbi cihaz ve donanım bağışları ve tesis renovasyonları ile toplum sağlığını destekliyor.

Vakıf ayrıca meydana gelebilecek iş kazalarına müdahale edebilecek yetkinlikte hekim ve tıbbi personel yetiştirilmesi konusunda da çalışmalar yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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