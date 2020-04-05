TISİAD Başkanı Kılıç, Avukatlar Günü mesajı yayımladı Türkiye-Irak Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TISİAD) Başkanı Nevaf Kılıç, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Kılıç, adaletin tesisi, bireysel hak ve özgürlüklerin korunması ile vatandaşların devletle ilişkisinde güvenin devamlılığı bağlamında avukatların önemli görev yaptığına vurgu yaptı.

Türkiye-Irak Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TISİAD) Başkanı Nevaf Kılıç, , 5 Nisan Avukatlar günü dolayısıyla yayımladığı mesajında tüm avukatların gününü tebrik etti. Avukatların hakların korunmasında, adaletin sağlanmasında ve toplumsal ilişkilerde yaşanan sorunların giderilmesinde önemli bir görevi yerine getirdiğine vurgu yapan Başkan Nevaf Kılıç, hukuk devletinin temel organlarından olan savunma hakkını yerine getiren avukatların bireyleri bilgilendirip, yönlendirerek söz konusu hakların korunmasında büyük pay sahibi olduklarını ifade etti. Kaynak: Bültenler