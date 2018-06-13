Tırın Yandan Biçtiği Dolmuştaki Yolcular Ölümden Döndü

Samsun'da tırın yandan çarparak adeta biçtiği minibüste bulunan 13 yolcu ile araç sürücüsü ölümden dönüp kazayı yara almadan atlatırken, araç ise hurdaya döndü.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Derbent mevkii Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Yaşar idaresindeki 39 EA 871 çekici ve 39 EA 872 dorse plakalı gübre yüklü tır, yolcu almak için duran Mehmet Gezlere'nin kullandığı 55 M 1049 plakalı minibüse sol yandan çarptı. Tırın adeta biçerek kaportasını ezdiği minibüste sürücü ile 13 yolcu ölümden döndü. Sürücü ile yolcular kazayı yara almadan atlatırken, minibüste büyük çapta hasar oluştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN