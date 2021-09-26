Tırın çarptığı otomobil sulama kanalına düştü: 2 yaralı - Haberler
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Tırın çarptığı otomobil sulama kanalına düştü: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tırın çarptığı otomobil sulama kanalına düştü: 2 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki bir tırın çarpması sonucu kontrolden çıkan otomobil, sulama kanalına düştü.

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki bir tırın çarpması sonucu kontrolden çıkan otomobil, sulama kanalına düştü. Otomobildeki 2 kişi, şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza saat 13.45 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Kavacık rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Uşak yönüne doğru seyir halinde olan Hasan Ertürk (70) idaresindeki 03 ED 562 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Osman Uçak idaresindeki 16 ALS 082 plakalı tırın arkadan çarpması ile direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil karayolunda savrulduktan sonra, yolun sağ tarafında bulunan sulama kanalına düştü. Kaza sebebiyle otomobilde bulunan sürücü Hasan Ertürk (70) ve İftar Ertürk (64) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan tırın yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü. - MANİSA

Tırın çarptığı otomobil sulama kanalına düştü: 2 yaralı

Tırın çarptığı otomobil sulama kanalına düştü: 2 yaralı

Tırın çarptığı otomobil sulama kanalına düştü: 2 yaralı

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