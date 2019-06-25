Tırın çarptığı adam hayatını kaybetti
Adıyaman'ın Besni ilçesinde tırın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde tırın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Nafiz K., idaresindeki 34 ZD 9824 plakalı tır, Besni ilçe merkezi Atatürk Caddesi üzerinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Kemal Ural'a, (79) çarptı. Meydana gelen kazada ağır yaralanan Kemal Ural, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından önce Besni Devlet Hastanesine ardından da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Kemal Ural, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
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