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Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi: 3 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi: 3 ölü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halindeki otomobil, park halindeki tıra arkadan ok gibi saplandı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halindeki otomobil, park halindeki tıra arkadan ok gibi saplandı. Çarpışmanın şiddetiyle tırın arkasında sıkışan otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, İzmit Yenişehir Mahallesi Kandıra yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 41 RR 510 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 41 AIK 568 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil tırın arkasında sıkıştı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekibi, otomobilin sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan 2 kişiyi sıkıştıkları yerden çıkarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde otomobilden çıkarılan yaralıların hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi: 3 ölü

Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi: 3 ölü

Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi: 3 ölü

Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi: 3 ölü

Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi: 3 ölü

Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi: 3 ölü

Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi: 3 ölü

Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi: 3 ölü

Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi: 3 ölü

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