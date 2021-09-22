Tırın 6 aracı biçtiği kazada hayatını kaybeden genç adam toprağa verildi - Haberler
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Tırın 6 aracı biçtiği kazada hayatını kaybeden genç adam toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Tırın 6 aracı biçtiği kazada hayatını kaybeden genç adam toprağa verildi Kazada ölen çekicinin şoförü, ardından 3 yetim çocuk bıraktı Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tırın 6 aracı biçtiği trafik kazasında yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 37 yaşındaki çekicinin...

- Tırın 6 aracı biçtiği kazada hayatını kaybeden genç adam toprağa verildi

Kazada ölen çekicinin şoförü, ardından 3 yetim çocuk bıraktı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tırın 6 aracı biçtiği trafik kazasında yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 37 yaşındaki çekicinin şoförü toprağa verildi. 3 çocuk babası genç adamın cenazesin gözyaşları sel oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Afyonkarahisar-Antalya karayolu Dinar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Azerbaycan uyruklu Qasımov İsgender Y., idaresindeki 20 ZA 427 plakalı rulo iplik yüklü tır, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kontrolden çıktı. Tır yol ortasındaki refüjü aşıp karşı şeride geçip önce Çağlayan Gürsu sevk ve idaresindeki 03 RG 161 plakalı araca, ardından Mehmet Balon yönetimindeki üstünde sıfır kilometre traktör yüklü olan 03 FH 214 plakalı çekiciye, daha sonra 3 otomobil ve 1 hafif ticari araca çarptı. Kazanın ardından ortalık adeta savaş alanına döndü. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, çekici sürücüsü Mehmet Balon ve araçlarda bulunan Mustafa Çakmak (43), Hatice Çakmak ve tedaviyi kabul etmeyen bir kişi yaralandı. Yaralılardan hastaneye kaldırılan Mehmet Balon, sevk edildiği Isparta'daki özel bir hastanede hayatını kaybetti.

Yaşanan kaza anı güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına da alınırken, görüntülerde kontrolden çıkan aracın ters şeride girip ardından araçları biçtiği anlar görülüyor.

Genç adam ardında 3 yetim çocuk bıraktı

Balon'un cenazesi yapılan işlemlerin ardından sabah saatlerinde ailesine teslim edildi. Balon için Dinar ilçesine bağlı Dikici köyünde cenaze töreni gerçekleştirildi. Cenaze törenine çok sayıda kişi katılırken, gözyaşları sel oldu.

3 çocuk babası Balon'un köy ile birlikte çalıştığı sanayi sitesinde çevresi tarafından çok sevilen, sayılan birisi olduğu kaydedildi. Balon'un cenazesi kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığından toprağa verildi.

Öte yandan, kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Tırın 6 aracı biçtiği kazada hayatını kaybeden genç adam toprağa verildi

Tırın 6 aracı biçtiği kazada hayatını kaybeden genç adam toprağa verildi

Tırın 6 aracı biçtiği kazada hayatını kaybeden genç adam toprağa verildi

Tırın 6 aracı biçtiği kazada hayatını kaybeden genç adam toprağa verildi
İhlas Haber Ajansı / Eyüp Şahin - Son Dakika Haberleri
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 Ortalık savaş alanına döndü! Kontrolden çıkan tırın 6 aracı biçtiği anlar kameralarda

Ortalık savaş alanına döndü! Kontrolden çıkan tırın 6 aracı biçtiği anlar kameralarda
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Haber: Tırın 6 aracı biçtiği kazada hayatını kaybeden genç adam toprağa verildi - Haberler
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