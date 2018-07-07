Tire Kaymakamı Tanrıseven'den Jandarmaya Teşekkür

Tire Kaymakamı Hasan Tanrıseven, kaybolan Rüya bebeğin bulunmasında görevli jandarma ekibine teşekkür belgesi verdi.

Kaymakamlık toplantı salonundaki törende konuşan Tanrıseven, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tanrıseven, jandarma ekiplerinin özveriyle çalıştığını belirterek, örnek bir kriz yönetimi gerçekleştirdiklerini aktardı.

Rüya bebeğin babası Hakan Çelik ise ilçe olarak bebeklerinin bulunmasında büyük bir çaba harcandığını ifade ederek, "Çocuğumuz kaybolduktan sonra sayın kaymakamımız sürekli bizimle irtibat halinde oldu ve bütün kurumları seferber etti. Kendisinin gösterdiği yakın ilgi ve desteğe teşekkür ediyorum." dedi.

Törende Tanrıseven jandarma personeline başarı ve teşekkür belgesi takdim etti.