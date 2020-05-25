Tire'deki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tire'deki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

İzmir'in Tire ilçesinde, jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı iddialarıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Tire'deki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
25.05.2020 20:57 | Son Güncelleme: 25.05.2020 21:05

İzmir'in Tire ilçesinde, jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı iddialarıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Tire'ye bağlı Büyükkale Mahallesi'nde meydana geldi. Tire İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Büyükkale Jandarma Karakolundaki görevliler, mahallede yaşayan B.S., F.S., N.S. ve M.S. isimli şahısların Büyükkale'den Bayındır Çırpı'ya uyuşturucu sevk edecekleri bilgisini aldı. Harekete geçen jandarma timi, şüphelilerin bulunduğu aracı Büyükkale içinde durdurdu. Şahıslar üzerinde yapılan aramada 11 paket kenevir maddesi bulundu. Bunun üzerine olayla ilgili Büyükkale Mahallesi'nde bir adreste arama yapan jandarma ekipleri, ev içerisinde 2 adet kuru sıkıdan bozma ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 49 adet mermi, uyuşturucu içiminde kullanılan "bong" diye tabir edilen aparatlar ve evin bahçesinde dikili vaziyette 160 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Tutuklandılar

Jandarma tarafından suç aletlerine el konulurken, şahıslar gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. 4 şüpheli de sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

17 yaşındaki Ceren'in katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Yanlışlıkla öldürdüm Haber
17 yaşındaki Ceren'in katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Yanlışlıkla öldürdüm
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü Haber
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu Haber
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem Haber
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi Haber
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi
Komşularının yaktığı lambadan rahatsız olan adam, 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladı Haber
Komşularının yaktığı lambadan rahatsız olan adam, 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladı
Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi
Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi
Yaşlı çiftin, jandarmalarla yaşadığı 'harçlık' diyaloğu hem güldürdü hem de duygulandırdı
Yaşlı çiftin, jandarmalarla yaşadığı "harçlık" diyaloğu hem güldürdü hem de duygulandırdı
Temel Karamollaoğlu'nun 'Demokrasi' çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi
Temel Karamollaoğlu'nun "Demokrasi" çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
Van'da taziye çadırının kurulduğu mahallede koronadan ilk ölüm gerçekleşti
Van'da taziye çadırının kurulduğu mahallede koronadan ilk ölüm gerçekleşti
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi
Böyle evlat olmaz olsun! 61 yaşındaki annesini boğazını keserek öldürdü
Böyle evlat olmaz olsun! 61 yaşındaki annesini boğazını keserek öldürdü
Çekirgeler, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni istila etti
Çekirgeler, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni istila etti
'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum' diyen Yeliz Yeşilmen'den yeni paylaşım
"Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen'den yeni paylaşım
Şehit eşinin paylaşımı, korona yüzünden buruk geçen bayramı daha da trajik hale getirdi
Şehit eşinin paylaşımı, korona yüzünden buruk geçen bayramı daha da trajik hale getirdi
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu
Lavabo açıcı bomba gibi patladı! Kadının yüzünde ikinci derece yanıklar oluştu
Lavabo açıcı bomba gibi patladı! Kadının yüzünde ikinci derece yanıklar oluştu
Van'da bazı vatandaşlar, hastaneye gitmek için izin alıp akraba ziyaretine gidiyorlar
Van'da bazı vatandaşlar, hastaneye gitmek için izin alıp akraba ziyaretine gidiyorlar
Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü
Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var
Son Dakika: Türkiye'de 25 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 29 oldu, 987 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 25 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 29 oldu, 987 yeni vaka tespit edildi
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Uzmanlar yanıtladı: Türkiye'de vaka sayısı son günlerde neden binin üstüne çıktı?
Uzmanlar yanıtladı: Türkiye'de vaka sayısı son günlerde neden binin üstüne çıktı?
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
Girişe kapatılan Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna 'sosyal mesafeli' şekilde hazırlanıyor
Girişe kapatılan Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna "sosyal mesafeli" şekilde hazırlanıyor
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu
Eşi yardım etmek için çırpınsa da traktörün altında kalan yaşlı adam kurtarılamadı
Eşi yardım etmek için çırpınsa da traktörün altında kalan yaşlı adam kurtarılamadı
Fransa'da ilk defa bir trans birey belediye başkanı seçildi
Fransa'da ilk defa bir trans birey belediye başkanı seçildi
Köpek korkusu, yabancı uyruklu kadını az daha canından ediyordu
Köpek korkusu, yabancı uyruklu kadını az daha canından ediyordu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Bülent Kuşoğlu Mehmet Cahit Turhan Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ersin Korkut Acun Ilıcalı Bülent Serttaş Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ali Koç Caner Erkin Bülent Uygun Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Su Muğla Bayram Jandarma
Şu an buradasınız: Tire'deki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.5.2020 21:04:54. #1.14#
title