Tire'de Süt İşleme Atölyesi Projesi Destek Bekliyor

Tire'de süt işleme sektörünün kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması için açılan kurslarda kullanılmak üzere Süt İşleme Atölyesi kurulması için proje hazırlandı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü ve Tire Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle düzenlenen hasta-yaşlı refakatçiliği ve mantarcılık eğitimlerine katılanlara sertifikaları törenle verildi.



Törende bir konuşma yapan Tire Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Dilek Aksoy, son dönemde 8 büyük kuruluşun yatırım yaptığı Tire'nin sütün başkenti haline geldiğini ancak kalifiye iş gücü ihtiyacının ortaya çıktığını belirtti.



Bu ihtiyacı karşılamak için açılan okullarda süt işletmeciliği bölümlerinin açıldığını ancak yine de yetersiz kalması nedeniyle Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde 15 kursiyerle Peynir Üretim Kursu düzenlediklerini aktaran Aksoy, şöyle konuştu:



"Atölyemizin ihtiyacı olan süt pişirme kazanı, peynir mayalama teknesi, tereyağı yoğurma makinesi, süt transfer pompası İBB Meslek Fabrikası tarafından temin edildi. İşlenmiş peynir üretimine hazır süt ihtiyacımız ise Tire Süt Kooperatifi tarafından ücretsiz karşılanmaktadır. Okulumuz bahçesinde 200 metrekare atıl alan bulunmaktadır. Bu alanda süt, gıda işleme ve üretim atölyesi oluşturmak için piyasa araştırması yaptık. Bu atölyenin inşaat ve büyük donanım tutarı toplam 241 bin 890 liradır. Yerel ya da İzmir genelindeki imkanlarla projemizi geliştirebildiğimiz takdirde bu üretim atölyesi Türkiye'de tek olacaktır."



Tire Kaymakamı Hasan Tanrıseven de Halk Eğitim Merkezi'nin istihdam yaratmayı amaçlayan kurslarıyla önemli bir işlev gördüğünü, süt ve süt ürünlerine yönelik endüstriyel ara eleman yetiştirilmesi konusundaki çalışmaların ailelere yeni istihdam olanakları yaratacağını belirtti.