Tire'de görme engelli sporcu, gençleri temsilen koştu
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Tire'de görme engelli sporcu, gençleri temsilen koştu

Tire Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği gençlik koşusunda yüzde 90 görme engelli sporcu Enver Kala da koştu.

Tire'de görme engelli sporcu, gençleri temsilen koştu
19.05.2020 22:16 | Son Güncelleme: 19.05.2020 22:16

Tire Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği gençlik koşusunda yüzde 90 görme engelli sporcu Enver Kala da koştu.

Tire Devlet Hastanesi kavşağında başlayan koşu öncesi Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, genç sporculara meşale verdi.

Yarışmacılardan görme engelli Enver Kala, gurur dolu olduğunu belirterek, "Yaklaşık 2009'dan beri sporcuyum. Görme engelim yüzde 90. Spora engel olmadığını düşünüyorum. Koşmama engel değil." dedi.

Genç kızları temsilen koşan Hatice Batı da "Öğretmenlerimizin tavsiyesi ile geldim. Arkadaşımla koşacağım için çok mutluyum. Tirelileri temsil edeceğiz" dedi.

Genç sporcular Tire Kent Müzesi önüne dek sürdürdükleri koşunun sonunda ellerindeki meşale ile buradaki büyük meşaleyi Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran ile yaktılar.

19.19'da hoparlörlerden İstiklal Marşı'nın seslendirildiği ilçede Halk Oyunları Eğitmeni Ahmet Köyük zeybek gösterisi sundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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