Tire'de Basın Bayramı buluşması

Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle ilçedeki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gölet Restorandaki buluşmada konuşan Duran, 24 Temmuz 1908 tarihinin basında sansürün kaldırılması ve ifade hürriyetinin sağlanması açısından Türk basın tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Başkan Duran daha sonra 100 günlük başkanlık sürecini değerlendirerek, "Öncelikli olarak belediyeye idari ve mali disiplin getirme, personelin verimliliğini arttırma, zarar eden ve atıl hale gelen belediye işletmelerinin düzenlenmesi, vatandaşlarımızın öncelikli isteklerini yerine getirme ve ilçenin kültür, sanat ve spor alanında verimliliği arttırma gibi konularda çalışmalar yaptık. Sadece 100 gün gibi kısa bir sürede çok şükür şatafat ve israf dönemine son verip tasarruf dönemini gerçekleştirdik. Bundan sonra da yine aynı şekilde aynı inanç azim ve hırsla sadece insan odaklı hizmet anlayışı ve şeffaf belediyecilik ile hizmetlerimize devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA