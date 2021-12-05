Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı - Haberler
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Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Edirne'nin İpsala ilçesinde bir otomobil tıra arkadan çarptı.

KEŞAN, EDİRNE (İHA) - Edirne'nin İpsala ilçesinde bir otomobil tıra arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ve yanındaki yolcu yaralandı.

Kaza, Keşan-İpsala yolunda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan'dan İpsala istikametine giden Berkant Alver idaresindeki 59 LC 025 plakalı otomobil, İpsala Kumdere kavşağını geçtikten sonra tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurdaya döndü. Kaza sonrası bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık görevlileri, sürücü Berkant Alver ve araçta bulunan Mehmet Gültiken'i yaralı olarak araçtan çıkarttı. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, Keşan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücü Berkant Alver, Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, kazada ağır yaralanan Mehmet Gültiken'in ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

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