Navigasyonun yönlendirmesiyle dar sokağa giren tırlar, mahalleliye korku dolu anlar yaşatıyor

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Türkiye'nin doğusundan Adana'ya yük getiren tır şoförleri, navigasyonun yönlendirmesinden dolayı girdikleri dar sokakta oturan mahalleliye korku dolu anlar yaşatıyor. Sokaklarda ilerleyemeyen tırlar evlere ve elektrik direklerine çarparken, vatandaşlar, "Korkudan camiye bile gidemiyoruz. Navigasyonda değişiklik yapılsın" diyerek duruma isyan etti.

Türkiye'nin doğu illeri ve İran, Irak gibi ülkelerden Adana'ya yük getiren tır şoförleri, Adana-İskenderun Otoyolu'ndan çıkıp D-400 Karayolu'na bağlanmak istediklerinde, navigasyonun yönlendirmesiyle kendilerini merkez Sarıçam ilçesine bağlı Acıdere Mahallesi'nin dar sokaklarında buluyor.

NAVİGASYONDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINI İSTİYORLAR

Özellikle 6614 Sokak'ta yaşayan mahalle sakinleri, tır şoförlerinin manevra yaptığı sırada evlerinin zarar görmesinden şikayet ediyor. Tırlar, sokaktan geçtikleri sırada elektrik tellerine zarar verip, günler süren kesintilere de neden oluyor. Mahalleli, navigasyon sisteminde değişiklik yapılmasını ve sokaklarının 'çıkmaz sokak' olarak işaretlenmesini istiyor.

"ÖLSEM HESABINI KİM VERECEK?"

Evinde yalnız yaşayan Seher Sezgeç (80), sokaktaki elektrik direğinin zarar görmesi sonucu 10 gün boyunca elektriksiz kaldığını belirterek, "Bu yol çok dar. Tırların içerisinde bir alet var, burayı gösteriyormuş. Araçlar evimize çarpıyor. Canımız tehlikede. Ben 80 yaşında bir kadınım. Ben ölsem hesabını kim verecek? Çok korkuyorum. Elektrikler kesildi, 10 gün karanlıkta oturdum. Bu yoldan tırların geçmesinden şikayetçiyiz. Geçmemelerini istiyoruz" diye konuştu.

SÜREKLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANIYOR

Mahalle sakinlerinden Sefa Sinç (58) ise bu sorunun acilen çözüme kavuşturulup sokaklarının, navigasyon sisteminde çıkmaz sokak olarak gösterilmesini istediklerini ifade ederek, "Adana'ya gelen tırlar, otobandan çıkış yaptıklarında navigasyon onları bu sokağa yönlendiriyor. Zaman zaman tırlar bu sokakta arka arkaya sıralanıyor. Geri dönemiyorlar, ileri gidemiyorlar. Evlerin duvarlarına, elektrik direklerine çarpıyorlar. Sürekli elektrik kesintisi yaşanıyor. Tırların biri yansa, bu evlerin hepsi tehlikede" diye konuştu.

"KORKUMUZDAN CAMİYE BİLE GİDEMİYORUZ"

Kazım Çam (79) ise tırların elektrik direklerine çarpması nedeniyle bazen küçük yangınlar çıktığına değinerek, "Korkumuzdan camiye bile gidemiyoruz. Şoförlere söyleyecek bir sözümüz yok ancak bu sistemin değiştirilmesi bu kadar zor mu?" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR