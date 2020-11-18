TIR'la çarpışan traktör sürücüsü hayatını kaybetti
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TIR'la çarpışan traktör sürücüsü hayatını kaybetti

18.11.2020 21:32 | Son Güncelleme: 18.11.2020 21:36
TIR'la çarpışan traktör sürücüsü hayatını kaybetti

AYDIN'ın Köşk İlçesinde, TIR'la çarpışan traktörün sürücüsü Necdet Timoçin (68) hayatını kaybetti.

AYDIN'ın Köşk İlçesinde, TIR'la çarpışan traktörün sürücüsü Necdet Timoçin (68) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.00 sıralarında kırsal Baklaköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tayfun Çelik (28) yönetimindeki 09 ACA 951 plakalı TIR, tali yoldan ana yola çıkan Necdet Timoçin'in kullandığı 20 AL 610 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör yaklaşık 50 metre sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinde traktör sürücüsü Necdet Timoçin'in hayatını kaybettiğini belirledi. TIR sürücüsü Tayfun Çelik ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Necdet Timoçin'in cenazesi olay yeri incelemesinin ardından  Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna  kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


TIR'la çarpışan traktör sürücüsü hayatını kaybetti
TIR'la çarpışan traktör sürücüsü hayatını kaybetti
TIR'la çarpışan traktör sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN

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