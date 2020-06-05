TIR, kamyona çarptı: 6 yaralı DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, TIR'ın kamyona arkadan çarptığı kazada, 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı.

DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, TIR'ın kamyona arkadan çarptığı kazada, 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Ahmet Savaş yönetimindeki 33 F 2998 plakalı TIR, Mehmet Çelik yönetimindeki 61 K 6296 plakalı boya yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyonda bulunan boyalar patlayarak yola dağılırken, TIR şoförü Ahmet Savaş ile yanındaki Şevket Tarhan (40), Meral Tarhan (39), Hamza Tarhan (4), Ecrin Tarhan (9) ve Muhammet Ali Tarhan (10) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yola dökülen boya ise Karayolları ekipleri tarafından temizlendi.

Kaynak: DHA