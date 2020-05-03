TIR ile çarpışan kamyonda sıkışan sürücü öldü

EDİRNE TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada, boya malzemesi yüklü TIR ile zift malzemesi taşıyan kamyon çarpıştı.

EDİRNE TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada, boya malzemesi yüklü TIR ile zift malzemesi taşıyan kamyon çarpıştı. Kazada, devrilen kamyonda sıkışan sürücü Sezgin Yeğitoğlu, hayatını kaybetti.

Kaza, Edirne'de TEM Otoyolu Kapıkule yönünde meydana geldi. Edirne istikametinden Kapıkule'ye seyreden Sezgin Yeğitoğlu yönetimindeki zift yüklü 34 DU 269 plakalı kamyon, ışıklı kavşaktan Edirne'ye dönmek isteyen boyla malzemesi yüklü Mehmet Salih Perçin yönetimindeki 14 AAC 322 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı. Kazanın etkisiyle sürüklenerek yan yatan kamyonda, sürücü Sezgin Yeğitoğlu sıkıştı. Bölgeden geçen araç sürücüleri kazayı 112 sağlık ekipleri ve polise haber verdi. Sürücü Yeğitoğlu'nun sıkıştığının anlaşılması üzerine bölgeye Edirne Belediyesi itfaiyesi kaza kırım aracı sevk edildi.

Polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin zamanla yarıştığı kazada kamyonda sıkışan Yeğitoğlu'nun çıkarılması için büyük çaba sarf edildi. Yaklaşık yarım saatlik uğraşın ardından çıkarılan Yeğitoğlu'na ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Yeğitoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazadan yara almadan kurtulan TIR sürücüsü Mehmet Salih Perçin, polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA