'TIR'dan sızan yakıt tehlike oluşturmasın' diye seferber oldular

VAN (DHA) - VAN'ın Erciş ilçesinde kontrolden çıkan TIR, bir evin bahçesine uçtu. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, çevredekiler, sızıntı yaşanan aracın deposundaki yakıtı tehlike oluşturmaması için hortumlarla bidonlara boşaltı.

?İlçeye bağlı Ünseli Mahallesi'nde İbrahim Kazmacı'nın kullandığı 31 Y 0900 plakalı TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, yolun alt kısmındaki evin bahçesine girdi. Şoförün yara almadığı kazada, zarar gören TIR'ın deposundan yakıt sızmaya başladı. Çevredekiler, tehlike oluşturmaması depodaki yakıtı hortumlarla bidonlara doldurdu. TIR şoförü İbrahim Kazmacı "Hava yağışlıydı. Nasıl oldu, anlamadım. Araç aniden kayıp, evin bahçesine uçtu. Çok şükür bizde bir şey yok. Kaza anında bahçede kimsenin olmaması da büyük bir şans" diye konuştu.