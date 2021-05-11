Tır devrildi, tonlarca mıcır yola saçıldı
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Tır devrildi, tonlarca mıcır yola saçıldı

Tır devrildi, tonlarca mıcır yola saçıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kontrolden çıkan mıcır yüklü tırın devrildi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kontrolden çıkan mıcır yüklü tırın devrildi. Tonlarca mıcırın yola saçıldığı kaza nedeniyle D-010 karayolu 2 saat ulaşıma kapandı.

Kaza, Alaplı Akçakoca Çayağzı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akçakoca ilçesinden Ereğli'ye yeni yol yapımı için mıcır taşıyan Hakan Ş. idaresindeki 81 AA 315 plakalı tır, D-010 Karadeniz sahil yolu Çayağzı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Sürücünün yara almadığı kazada, tırın dorsesindeki mıcırlar yola saçıldı. Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanan yol, mıcırların temizlenmesi ve tırın kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Tır devrildi, tonlarca mıcır yola saçıldı
Tır devrildi, tonlarca mıcır yola saçıldı
Tır devrildi, tonlarca mıcır yola saçıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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