TIR'da fenalaşan sürücüye, esnaf müdahale etti
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TIR'da fenalaşan sürücüye, esnaf müdahale etti

17.01.2021 10:30 | Son Güncelleme: 17.01.2021 10:34
TIR'da fenalaşan sürücüye, esnaf müdahale etti

ÇORUM'da aracını tamir ettirmek için sanayi sitesine giriş yaptığı TIR'da baygınlık geçiren sürücü Salim Osman Kendirli'ye ilk müdahaleyi çevredeki esnaf yaptı.

ÇORUM'da aracını tamir ettirmek için sanayi sitesine giriş yaptığı TIR'da baygınlık geçiren sürücü Salim Osman Kendirli'ye ilk müdahaleyi çevredeki esnaf yaptı. Çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücü, tedaviye alındı

Olay, dün Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Özbekistan'dan Kayseri'ye yük götürmek için yola çıkan Salim Osman Kendirli, idaresindeki 34 ZZ 5776 plakalı TIR'ı arıza yapınca tamir için sanayi sitesine geldi. Park halindeki araçta aniden fenalaşan Kendirli, baygınlık geçirdi. Durumu fark eden çevredeki esnaf Kendirli'ye ilk müdahalede bulundu ardından da sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık ekiplerince TIR'dan çıkarılan Kendirli, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polisler, tedaviye alınan TIR şoförünün yakınlarına bilgi verdi.  


TIR'da fenalaşan sürücüye, esnaf müdahale etti
TIR'da fenalaşan sürücüye, esnaf müdahale etti
TIR'da fenalaşan sürücüye, esnaf müdahale etti
TIR'da fenalaşan sürücüye, esnaf müdahale etti
TIR'da fenalaşan sürücüye, esnaf müdahale etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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