TIR ÇARPTIĞI HAFİF TİCARİ ARAÇLA BİRLİKTE ŞARAMPOLE YUVARLANDI 1 YARALI - Haberler
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TIR ÇARPTIĞI HAFİF TİCARİ ARAÇLA BİRLİKTE ŞARAMPOLE YUVARLANDI 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİT'te, TIR'ın çarptığı hafif ticari araçla birlikte şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

KOCAELİ (DHA) - İZMİT'te, TIR'ın çarptığı hafif ticari araçla birlikte şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Tem Otoyolu İzmit Şirintepe Viyadüğü üzerinde meydana geldi. İstanbul yönünde ilerleyen Gürkan Ateş idaresindeki 41 AET 202 plakalı TIR aynı yönde ilerleyen Erol Zengin idaresindeki 34 AHG 31 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araçlar şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri gönderildi. Araçlarda sıkışan sürücüler, ekipler gelmeden önce çevredeki vatandaşlar tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde yaralandığı belirlenen TIR sürücüsü Gürkan Ateş'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

TIR ÇARPTIĞI HAFİF TİCARİ ARAÇLA BİRLİKTE ŞARAMPOLE YUVARLANDI 1 YARALI

TIR ÇARPTIĞI HAFİF TİCARİ ARAÇLA BİRLİKTE ŞARAMPOLE YUVARLANDI 1 YARALI

TIR ÇARPTIĞI HAFİF TİCARİ ARAÇLA BİRLİKTE ŞARAMPOLE YUVARLANDI 1 YARALI

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