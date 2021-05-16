TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü ve 3 yaşındaki kızı öldü; 2 yaralı (2)
3 YAŞINDAKİ HATİCE KURTARILAMADIKonya'da 5 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobilin, karşı şeride geçerek TIR'a çarpması sonucu hayatını kaybeden sürücü Musa Baran'ın ardından çocuklarından 3 yaşındaki Hatice Nur Baran'da kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
3 YAŞINDAKİ HATİCE KURTARILAMADI
Konya'da 5 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobilin, karşı şeride geçerek TIR'a çarpması sonucu hayatını kaybeden sürücü Musa Baran'ın ardından çocuklarından 3 yaşındaki Hatice Nur Baran'da kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kazada yaralı kurtulan anne Rabia Baran (32) ile çocukları Nisa (7) ve Miraç'ın (4) tedavileri sürdürülüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ