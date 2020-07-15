TIR'a arkadan çarpan TIR'ın sürücüsü öldü; 2 kişi yaralı SAMSUN'da, sürücüsünün kırmızı ışıkta beklediği TIR'a arkadan çarpan TIR'ın sürücüsü Yılmaz Sarı (60) yaşamını yitirirken, kazada 2 kişi de yaralandı.

SAMSUN'da, sürücüsünün kırmızı ışıkta beklediği TIR'a arkadan çarpan TIR'ın sürücüsü Yılmaz Sarı (60) yaşamını yitirirken, kazada 2 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Samsun- Ankara yolunun 4'üncü kilometresindeki Toybelen mevkisinde meydana geldi. Yılmaz Sarı'nın kullandığı 37 AL 350 plakalı TIR, kırmızı ışıkta bekleyen H.Ç. yönetimindeki 52 K 1332 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan TIR, M.S.Ş.'nin (47) kullandığı 55 ADP 782 plakalı otomobile çarptı. Kazada TIR sürücüsü Yılmaz Sarı hayatını kaybederken, diğer 2 sürücü de hafif yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, 2 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili İlyasköy Polis Merkezi ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA