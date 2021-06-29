TIR'a arkadan çarpan otomobildeki öğretmen öldü
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TIR'a arkadan çarpan otomobildeki öğretmen öldü

TIR'a arkadan çarpan otomobildeki öğretmen öldü
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan otomobil sürücüsü öğretmen Talha Efe (28), hayatını kaybetti.

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan otomobil sürücüsü öğretmen Talha Efe (28), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Malatya-Adıyaman Karayolu'nda meydana geldi. Gaziantep Akşemsettin Anadolu Lisesi'nde öğretmen olan Talha Efe yönetimindeki 27 UD 929 plakalı otomobil, 02 HZ 652 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık polis ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Gelen itfaiye erleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan Efe, sağlık görevlilerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Talha Efe, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Talha Efe'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Kısa süreliğine kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.  Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan

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