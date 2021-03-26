Tipiye yakalanan dağcıların zor anları kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Tipiye yakalanan dağcıların zor anları kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tipiye yakalanan dağcıların zor anları kamerada Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Süphan Dağı'na tırmanışa geçen 34 dağcı, yoğun kar ve tipi nedeniyle zirve yapamadan döndüler.

Tipiye yakalanan dağcıların zor anları kamerada

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Süphan Dağı'na tırmanışa geçen 34 dağcı, yoğun kar ve tipi nedeniyle zirve yapamadan döndüler.

Türkiye Dağcılık Federasyonuna kayıtlı dağcılar, Süphan Dağı'na zirve yapmak için At Yaylası bölgesinde tırmanışa geçti. Süphandosd Kulübü öncülüğünde tırmanışa geçen dağcılar, kar ve tipi nedeniyle zirve yapamadan dönmek zorunda kaldı. Açıklamalarda bulunan Türkiye Dağcılık Federasyonu Antrenörü Adem Gül, hava sıcaklığının zaman zaman eksi 30 derece kadar düştüğü bölgede yoğun tipi ve kara yakalandıklarını söyledi. Olumsuz hava şartları nedeniyle faaliyeti sonlandırdıklarını dile getiren Gül, gelecek günlerde yeniden zirve tırmanışı gerçekleştireceklerini söyledi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle bazı dağcıların sakal ve bıyıkları ise buz tuttu.

Tipiye yakalanan dağcıların zor anları kamerada
Tipiye yakalanan dağcıların zor anları kamerada
Tipiye yakalanan dağcıların zor anları kamerada
Tipiye yakalanan dağcıların zor anları kamerada
Tipiye yakalanan dağcıların zor anları kamerada
Tipiye yakalanan dağcıların zor anları kamerada
Tipiye yakalanan dağcıların zor anları kamerada
Tipiye yakalanan dağcıların zor anları kamerada
Tipiye yakalanan dağcıların zor anları kamerada
Tipiye yakalanan dağcıların zor anları kamerada
Tipiye yakalanan dağcıların zor anları kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli
Magazin Merve Dizdar Kıvanç Tatlıtuğ Berrak Tüzünataç Uraz Kaygılaroğlu
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Mert Günok Ozan Tufan Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Fırat Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tipiye yakalanan dağcıların zor anları kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 15:47:51. #1.15#
title