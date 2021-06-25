TİP milletvekilleri kim? İşçi Partisi başkanı kim? Kaç tane TİP milletvekili var?

Türkiye İşçi Partisi, 7 Kasım 2017 tarihinde Erkan Baş liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Son dakika haberlerine göre araştırılan sorular arasında TİP milletvekilleri kim? Kaç tane TİP milletvekili var? yer alıyor.

TİP milletvekilleri kim? Kaç tane TİP milletvekili var? sorularının yanıtları araştırılıyor. "Eşitliğin, özgürlüğün, adaletin, barışın ve kardeşliğin ülkesini yaratmak için Türkiye'nin dört bir yanında örgütleniyoruz." sloganıyla siyasi partiler arasında yer alan TİP hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

KAÇ TANE TİP MİLLETVEKİLİ VAR?

Türkiye İşçi Partisi'nin bugün itibari ile 4 milletvekili bulunmaktadır.

TİP MİLLETVEKİLLERİ KİM?

Barış Atay Mengüllüoğlu, Erkan Baş ve Ahmet Şık'ın ardından Saliha Sera Kadıgil Sütlü de TİP milletvekilleri arasında yerini aldı.

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ GENEL BAŞKANI KİMDİR?

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'tır.

BARIŞ ATAY MENGÜLLÜOĞLU KİMDİR?

Almanya Wilhelmshaven doğumlu olan Barış Atay,1981 yılında dünyaya geldi.

Yönetmen, Tiyatrocu; İlk, orta ve lise öğrenimini Antakya'da tamamladı. 1999 yılında girdiği Çukurova Üniversitesi Biyoloji Bölümünü 2003'te bıraktı. 2004'te Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümüne girdi ve 2009'da bitirdi.

Birçok profesyonel tiyatro oyununda, TV dizisinde ve sinema filminde rol aldı. Kadıköy Emek Tiyatrosunun ve Barikat Filmin kurucularından oldu. Eksik ve Aden isimli iki sinema filminin yönetmenliğini yaptı. TİP Kurucu Meclis Üyesi oldu. Oyuncular Sendikasının kurucu üyelerindendir.

Mengüllüoğlu, evli ve 1 çocuk babasıdır.

ERKAN BAŞ KİMDİR?

Almanya Berlin'de dünyaya gelen Erkan Baş, 1979 yılında dünyaya geldi.

İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. İÜ Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümünü bitirdi.

Genç yaşta üyesi olduğu Türkiye Komünist Partisi (TKP)inde çeşitli görev ve sorumluluklar üstlendikten sonra 29 yaşında TKP Genel Başkanı oldu.

Baş, evli ve 2 çocuk babasıdır.

AHMET ŞIK KİMDİR?

Adana'da dünyaya gelen Ahmet Şık, 1970 yılında dünyaya geldi.

Gazeteci; İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünü bitirdi.

1990 yılından itibaren Milliyet, Cumhuriyet, Evrensel, Yeni Yüzyıl, Birgün ve Radikal gazeteleri ile Nokta dergisinde muhabir ve foto muhabiri olarak çalıştı. Gazetecilik yaptığı dönemde ulusal ve uluslararası meslek örgütlerinden çok sayıda ödül kazandı. Yayımlanmış 6 kitabı vardır.

Orta düzeyde İngilizce bilen Şık, evli ve 1 çocuk babasıdır.