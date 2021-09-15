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Tinerci evi yaktı, mahalleli tepki gösterdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tinerci evi yaktı, mahalleli tepki gösterdi Madde bağımlısı şahsın yaktığı ev küle döndü Bursa'nın Yıldırım ilçesinde madde bağımlısı şahsın yaktığı iddia edilen ev küle döndü.

Tinerci evi yaktı, mahalleli tepki gösterdi

Madde Bağımlısı şahsın yaktığı ev küle döndü

BURSA - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde madde bağımlısı şahsın yaktığı iddia edilen ev küle döndü. Alev alev yanan ahşap evden çıkarken mahallenin yakaladığı madde bağımlısı kaçmayı başarırken; ev küle döndü. Vatandaşlar; Bursa genelindeki metruk binaların tamamının uyuşturucu bağımlısı kişilerin mekanı olmaması için yıkılmasını istediler.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yıldırım ilçesi Ortayol Mahallesi'nde yaşandı. Bir süre önce hayatını kaybeden Safiye Şenol'a ait olan kullanılmayan binaya giren kimliği belirsiz bir madde bağımlısı evi tutuşturdu.

Bir anda alev alan ahşap ev saniyeler içerisinde küle döndü. Sokaktaki diğer ahşap evlere kadar uzanan alevler paniğe sebep oldu. Alevler içerisindeki metruk binadan çıkan madde bağımlısını farkeden mahalleli madde bağımlısını yakalasa da bir süre sonra bağımlı genç kaçıp izini kaybettirmeyi başardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale edip çökmek üzere olan evi söndürdü.

Mahalledeki metruk binaların tehlike saçtığını belirten mahalle sakinleri evlerin kontrollü bir şekilde yıkılmasını istedi.

Madde bağımlısı şahsı yakaladıklarını anlatan mahalle sakini Ayşe Erdem "Bir şeyler içmiş dışarıya çıkıyordu. Yakaladık "sen mi yaktın evi" dedik "sana ne" dedi. "Yakalayın şunu" dedik ama kaçtı. İtfaiyeyi aradık hemen, ama ahşap ev kısa sürede yandı" diye konuştu.

Olay yerinde inceleme yapan polis tahkikat başlattı.

Tinerci evi yaktı, mahalleli tepki gösterdi

Tinerci evi yaktı, mahalleli tepki gösterdi

Tinerci evi yaktı, mahalleli tepki gösterdi

Tinerci evi yaktı, mahalleli tepki gösterdi

Tinerci evi yaktı, mahalleli tepki gösterdi

Tinerci evi yaktı, mahalleli tepki gösterdi

Tinerci evi yaktı, mahalleli tepki gösterdi

Tinerci evi yaktı, mahalleli tepki gösterdi

Tinerci evi yaktı, mahalleli tepki gösterdi

Tinerci evi yaktı, mahalleli tepki gösterdi
İhlas Haber Ajansı / Süleyman Aydın - Son Dakika Haberleri
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