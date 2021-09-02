TimTheTatman, YouTube Gaming için Twitch'i bıraktı!
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TimTheTatman, YouTube Gaming için Twitch'i bıraktı!

TimTheTatman, YouTube Gaming için Twitch'i bıraktı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

TimTheTatman, YouTube Gaming ile özel bir anlaşma imzaladıktan sonra Twitch'ten ayrıldı. YouTube Gaming, oldukça popüler yayıncıları bünyesine katarken rakip platforma gözdağı vermeye devam ediyor.

Twitch'te 7 milyon takipçisi bulunan yayıncı Tim "TimTheTatman" Betar, YouTube Gaming ile özel bir anlaşma imzalamasının ardından Twitch'ten vazgeçti.

YOUTUBE GAMING'İN YÜKSELİŞİ TWITCH'TE SOĞUK RÜZGARLAR ESTİRİYOR

TimTheTatman, Fall Guys yayınlarıyla Twitch'te hızlı bir yükseliş yakalamış ve platformun en çok izlenen yayıncılarından biri haline gelmişti. Ancak, YouTube Gaming'in son dönemde popüler Twitch yayıncılarıyla özel anlaşmalar imzalaması, platformda soğuk rüzgarın habercisi oldu. YouTube Gaming'in ise popülaritesi her geçen gün üstüne koyarak atmaya devam ediyor.

TimTheTatman, 2 Eylül'de YouTube'da yayına başlayacak.

Twitter hesabı üzerinden videolu bir paylaşımla haberi duyuran TimTheTatman, geçmişini ve geleceğini yansıtan bir video eşliğinde YouTube Gaming'e geçişini duyurdu. Business Insıder'a konuşan TimTheTatman, daha esnek bir şekilde program yapacağını söylediği YouTube Gaming'in kendisi için daha iyi bir seçim olduğunu belirtti.

TimTheTatman, YouTube Gaming için Twitch'i bıraktı!

TimTheTatman videosunu izlemek için buraya tıklayınız.

BÜYÜK YAYINCILAR YOUTUBE GAMING'E GEÇİŞ YAPIYOR

YouTube Gaming'in son dönemde TimTheTatman, DrLupo ve Dr. Disrespect gibi büyük kitlelere sahip Twitch yayıncılarını platformuna dahil etmesinin ardından bu alanda büyük bir rekabet oluştu. Dünyanın en büyük teknoloji devleri tarafından desteklenen YouTube, Gaming bölümü için büyük yayıncıları işe almaya devam ediyor.

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Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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